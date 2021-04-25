Тедеско ушел в туалет до свистка на перерыв в матче «Спартак» — ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он ушел в раздевалку до свистка на перерыв в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).
— Почему вы сегодня ушли в раздевалку до свистка на перерыв?
— Я в туалет ходил, — сказал Тедеско.
«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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