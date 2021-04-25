Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он ушел в раздевалку до свистка на перерыв в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).

— Почему вы сегодня ушли в раздевалку до свистка на перерыв?

— Я в туалет ходил, — сказал Тедеско.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Олег Кошелев)