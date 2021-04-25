Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско ушел в туалет до свистка на перерыв в матче «Спартак» — ЦСКА

19:23
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он ушел в раздевалку до свистка на перерыв в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).

— Почему вы сегодня ушли в раздевалку до свистка на перерыв?

— Я в туалет ходил, — сказал Тедеско.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Олег Кошелев)

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6551
Все опросы
«Спартак» — ЦСКА: справедливо ли удален армеец Ахметов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Актера Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста в Москве
Кто такой хоккеист Кевин Антипов — его избил Александр Паль
Фото избитого хоккеиста, обвинившего в нападении актера Паля

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры