Тедеско заявил, что он доволен игрой Максименко в последних матчах
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в последних матчах.
— Как оцените игру Максименко? Согласно статистике, чуть ли не каждый второй удар в створ в последних матчах — это гол.
— Статистика — интересная штука, с ней можно объяснить что угодно в ту или иную сторону. Говоря о Максименко, стоит посмотреть на количество ударов и на их качество — если мяч летит в угол со скорость 200 км/ч, то не спасет ни Нойер, ни Буффон. Мы довольны работой Максименко. Я не большой специалист по вратарям, но замечу: Максименко прибавляет, он стал лучше играть на опережение, видит зоны, перехватывает подачи. Он по-прежнему молод, он прибавляет.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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