Тедеско заявил, что он доволен игрой Максименко в последних матчах

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в последних матчах.

— Как оцените игру Максименко? Согласно статистике, чуть ли не каждый второй удар в створ в последних матчах — это гол.

— Статистика — интересная штука, с ней можно объяснить что угодно в ту или иную сторону. Говоря о Максименко, стоит посмотреть на количество ударов и на их качество — если мяч летит в угол со скорость 200 км/ч, то не спасет ни Нойер, ни Буффон. Мы довольны работой Максименко. Я не большой специалист по вратарям, но замечу: Максименко прибавляет, он стал лучше играть на опережение, видит зоны, перехватывает подачи. Он по-прежнему молод, он прибавляет.

(Олег Кошелев)