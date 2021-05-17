Тедеско назвал три самых ярких момента за время работы в «Спартаке»
11:33
Доменико Тедеско назвал самые запоминающиеся моменты за то время, что он являлся главным тренером «Спартака».
— Какие самые яркие три момента вы унесете с собой после работы в «Спартаке»?
— Домашнюю победу над ЦСКА в Кубке. Это было невероятно: полный стадион. К сожалению, это один из немногих моментов, когда арена была битком. А болельщики — сила нашего клуба. Второй — домашняя победа над Химками, когда я прощался с болельщиками. Ну и, наверное, сегодня, когда я говорю до свидания многим людям, которые мне нравятся.
Доменико Тедеско покидает пост главного тренера «Спартака», эту должность он занимал с декабря 2019 года.
(Артем Калинин)
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