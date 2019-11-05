Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о матче с «Арсеналом» (0:1) в 15-м туре чемпионата России. Он считает, что соперники, которые играют от обороны, побаиваются его команду.

— Не запрещено играть, «паркуя автобус», — цитирует Тедеско ТАСС. — Мы должны тренироваться и находить решение, как играть с мячом против команд, которые обороняются низко. Мы уже пробовали это с «Ростовом». Когда забиваешь первый мяч, становится проще — получаешь больше пространства и можешь забить второй и приобрести уверенность. С «Арсеналом» мы пропустили первыми, и эта мысль засела в головах у игроков. Мы должны отчистить их головы и двигаться вперед. Если счет 0:1, мы должны продолжать и искать варианты против тех, кто «паркует автобус». Если «Фрайбург» или «Майнц» будет играть против «Баварии» или дортмундской «Боруссии», они будут играть так, или, по крайней мере, попытаются играть в таком стиле против топ-клубов. Если против нас играют так, значит нас анализируют и немного боятся — это хороший знак.

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