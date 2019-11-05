Тедеско считает, что Крал может заменить Кутепова в центре обороны «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение, что получившего травму Илью Кутепова в центре обороны может заменить Алекс Крал.

— Алекс может сыграть одного из трех центральных защитников, — цитирует Тедеско ТАСС. — В пражской «Славии» он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов.

Также Тедеско прокомментировал интервью Андре Шюррле, который в интервью немецкому телеканалу Sport1 сообщил, что не исключает возможности завершения карьеры через один или два года.

— Я читал его интервью и, в первую очередь, хочу сказать, что Шюррле открыто говорит об очень деликатных вещах, — сказал Тедеско. — Он просто сказал, что когда на протяжении года или двух ты не играешь за дортмундскую «Боруссию», такие мысли появляются. Во-вторых, я хотел бы сказать, что каждый день вижу его на поле на протяжении почти трех недель. Могу сказать, что передо мной очень мотивированный парень, у него хорошее положение в команде — все смотрят на него. Он профессионал, он упорно тренируется и знает свое тело. Он очень профессионально относится к нему — занимается терапией, посещает сауну. Могу сказать, что он на 100 процентов профессионален и мотивирован.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр