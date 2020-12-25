Тедеско останется в «Спартаке» до мая 2021 года

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможную отставку зимой.

В заявлении красно-белых говорится, что клуб выражает полную поддержку Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» — приводит слова Тедеско официальный сайт «Спартака».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тедеско покинет «Спартак» зимой, а на его место уже ищут нового тренера. Сообщалось, что клуб может возглавить Леонарду Жардим, Радослав Ковач, Кике Сетьен и другие.

16 декабря Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3) объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который заканчивается летом 2021 года.