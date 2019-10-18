Тедеско рассказал, что его больше всего удивило в «Спартаке»
14:19
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что поразился, тому, как работают в его новой команде.
— Удивило, насколько в команде любят работу, — сказал Тедеско на пресс-конференции. — Многие приезжают в 6 утра и работают по 12 часов в день. Это был очень приятный сюрприз.
— Зобнин и Джикия не сыграют, кто будет капитаном?
Есть несколько кандидатур на должность капитана. Сегодня мы детально обсудим, завтра определимся кто это будет.
В целом, нельзя разграничивать тренировочную работу, атаку и оборону. Команда в футболе часто пропускает голы, которые начинаются в атаке. Атака и оборона плотно взаимосвязаны.
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