Тедеско провел семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»

На стадионе «Открытие Арена» главный тренер первой команды «Спартак» Доменико Тедеско провел семинар для тренеров всех команд красно-белых, сообщает официальный сайт клуба.

В мероприятии приняли участие тренерские штабы «Спартака-2», молодежной и юношеской команды, а также тренеры Академии имени Федора Черенкова.

В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.