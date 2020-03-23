Тедеско провел семинар для тренеров всей вертикали «Спартака»
17:28
На стадионе «Открытие Арена» главный тренер первой команды «Спартак» Доменико Тедеско провел семинар для тренеров всех команд красно-белых, сообщает официальный сайт клуба.
В мероприятии приняли участие тренерские штабы «Спартака-2», молодежной и юношеской команды, а также тренеры Академии имени Федора Черенкова.
В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-03-23-tedesko_provel_seminar_dlya_trenerov_vsey_vertikali_spartaka/
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