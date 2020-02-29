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Тедеско — про драку фанатов «Спартака» и «Динамо»: «Жаль, что такое происходит»

19:14

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Перед матчем случились массовые драки с участием болельщиков. Будет ли обращение от клуба? — вопрос от общественно-политического телеканала.

— Не знал об этом. Жаль, что такое происходит. Но это не мое дело комментировать такое. (Дмитрий Зеленов)

Массовая драка фанатов «Динамо» и «Спартака»: информация из полиции

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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