Тедеско — про драку фанатов «Спартака» и «Динамо»: «Жаль, что такое происходит»
19:14
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.
— Перед матчем случились массовые драки с участием болельщиков. Будет ли обращение от клуба? — вопрос от общественно-политического телеканала.
— Не знал об этом. Жаль, что такое происходит. Но это не мое дело комментировать такое. (Дмитрий Зеленов)
Массовая драка фанатов «Динамо» и «Спартака»: информация из полиции
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи