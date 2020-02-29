Массовая драка фанатов «Динамо» и «Спартака»: информация из полиции

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, на Ленинградском проспекте произошел конфликт между граждан. Сотрудники полиции устанавливают участников конфликта. Проводится проверка. Будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте возле отеля «Советский» в Москве произошла массовая драка между фанатами «Спартака» и «Динамо». В ней приняли участие от 15 до 50 человек.

?По словам очевидцев, потасовка началась в троллейбусе, после чего перетекла на улицу. Есть пострадавшие, несколько мужчин лежат в крови без сознания. На месте работают медики и полиция. (Евгений Белоусов)