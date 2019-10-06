Тедеско прилетел в Москву. Он хочет познакомиться со «Спартаком»

По данным «СЭ», в воскресенье основной кандидат на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско прибыл в Москву. Поездка носит, прежде всего, ознакомительные цели — немцу покажут «Открытие Арену», базу в Тарасовке, другие объекты клубной инфраструктуры.

Что касается переговоров по контракту, то в них есть определенный прогресс, но сам Тедеско еще не принял окончательное решение. Оно, в том числе, зависит и от мнения 34-летнего специалиста по поводу увиденного в российской столице.

Как мы уже сообщали, проект договора предусматривает срок 2 года 9 месяцев с зарплатой порядка 1,5 миллиона за сезон.

Вместе с Тедеско соглашение с красно-белыми может подписать 35-летний Петер Пертхольд. Бывший хавбек на высоком уровне в Германии так и не заиграл, хотя и прошел систему подготовки «Штутгарта» и провел 15 матчей за «Нюрнберг». Он работал ассистентом Тедеско и покинул «Шальке», также, как и Доменико, в марте 2019 года. Вопрос об остальных членах штаба остается открытым. (Дмитрий Зеленов, Вячеслав Короткин)

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