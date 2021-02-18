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Тедеско оценил трансферную кампанию «Спартака»

14:15
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции заявил, что доволен составом команды, а также отметил, что новичок клуба полузащитник Йоррит Хендрикс поможет красно-белым во второй половине сезона.

— Насколько вы удовлетворены трансферной работой клуба зимой?

— Я изначально был доволен составом. И очень доволен работой, которую мы вместе с командой проделали. С самого начала мы говорили о тех позициях, которые нужно усилить — правого защитника и форварда. Мы получили Соболева и Мозеса. Сейчас у нас баланс молодежи и опытных игроков — у всех горят глаза. Считаю, прибывший к нам Хендрикс может нам сильно помочь. Это было верное приобретение.

(Артем Калинин)

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