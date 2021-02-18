В администрации Тамбовской области заявили, что в следующем сезоне планируют заявлять команду в ПФЛ
Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов в беседе с «СЭ» рассказал, где будет выступать футбольный клуб из Тамбова в следующем сезоне.
«Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует, — сказал Белоусов «СЭ». — Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову, что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков».
(Константин Колмаков)
Сегодня, 18 февраля, сообщалось, что «Тамбов» из-за долгов может сняться с РПЛ и БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
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