Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о подготовке команды к матчу чемпионата России против «Динамо», который состоится в субботу.

— Хорошая неделя, все нормально, — сказал на пресс-конференции Тедеско. — Ребята постепенно возвращаются из сборных. Кто-то приехал вчера, кого-то ждем сегодня, кого-то — завтра. Все вместе мы проведем только одну тренировку. Это нормальная рабочая ситуация, когда играют сборные.

У команды было шесть выходных. Футболисты получили план индивидуальных тренировок. Молодые игроки получили возможность сыграть за «Спартак-2», это очень хорошо. Считаю, это было продуктивное время, потому что с июля у нас был плотный график. Мы вступаем в еще один плотный отрезок в календаре.

«Динамо» — сильная команда. Они были сильны, но теперь у них еще и очень хорошие результаты. Они выиграли три игры подряд. Будет сложно, но мы хотим остановить серию «Динамо». (Олег Кошелев)

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).