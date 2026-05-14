Тедеско не обсуждал возвращение в Россию

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пока не думает о возвращении в Россию.



«После ухода из «Фенербахче» немецкий специалист получил несколько предложений, но взял паузу на раздумья. Возвращение в Россию сейчас не стоит на повестке дня. Но в будущем все может измениться», — сообщил источник «СЭ».



27 апреля «Фенербахче» объявил об отставке главного тренера Доменико Тедеско. Немецко-итальянский специалист возглавлял турецкую команду с сентября 2025-го. Его контракт с клубом был рассчитан на два года.



Тедеско ранее также работал в сборной Бельгии, «Лейпциге», «Спартаке», «Шальке» и «Эрцгебирге».

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