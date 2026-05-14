Семак — об игре с «Ростовом»: «Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настроении в команде перед матчем заключительного 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже говорил, делать свое дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Конечно, нужно побеждать в каждом матче, и эта игра не станет исключением.

«Ростов» — команда очень неуступчивая, хорошо готова функционально, много прессингует, использует много длинных передач, стандартов. Это, наверное, то, к чему нам нужно быть готовыми.

Логистические сложности могут стать проблемой для команды? Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

«Ростов» примет «Зенит» 17 мая. Гости занимают первое место в таблице РПЛ с 65 очками после 29 встреч и на два очка опережают «Краснодар». «Ростов» идет на десятом месте (33 очка после 29 игр).

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