«Спартак» не обсуждал возможное возвращение Джикии

Представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении футболиста в «Спартак».

— Представляете ли возможным возвращение Джикии в «Спартак»?

— Честно говоря, с трудом. Если бы у «Спартака» было желание, наверное уже бы обсудили это.

32-летний футболист выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. Контракт бывшего капитана красно-белых с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 защитник в 17 матчах забил два гола.

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