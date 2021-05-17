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Тедеско: «Все всегда говорят о «Спартаке». Если такое тебе не нравится, лучше здесь не работать»

11:28
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что покинет Россию с позитивными воспоминаниями.

— Не все в России были к вам добры и расположены.

— Нет-нет. Я покину клуб и Россию только с позитивными воспоминаниями. Я действительно горд тем, что стал частью истории «Спартака», что пожил в таком замечательном городе. Было здорово видеть жизнь людей в Москве.

Если принимать решение, стать тренером «Спартака» или того же «Шальке», всегда нужно ждать, что кто-то будет критиковать тебя. Пару недель назад я смотрел игру «Сочи» и «Краснодара». И каждое пятое слово было о «Спартаке» в репортаже... Правда. Как так? Может, мне показалось, но, думаю, ситуация примерно такая. Все говорят о «Спартаке». Выигрываем мы, проигрываем — всегда о «Спартаке». О других — ничего. Если такое тебе не нравится, лучше здесь не работать. Считаю нормальным, что люди эмоционально обсуждают нас.

В чемпионате России-2020/21 «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Тедеско покинет московский клуб в ближайшее время.

(Артем Калинин)

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