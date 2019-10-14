Тедеско назвал себя жонглером, отвечая на вопрос о тактике

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной своему назначению, охарактеризовал себя одним словом.

— У вас уже есть понимание с тактической схемой, тем как вы будете играть — в три защитника или в четыре.

— Да, у нас есть Джикия, Жиго, Кутепов. Мы можем играть в три защитника, можем в четыре. Пока я видел игроков только по видео, вживую же все иначе. Будем решать постепенно, изучать ситуацию, смотреть по сопернику. Пока рано говорить о чем-то конкретно.

— Как бы вы могли охарактеризовать себе одним словом?

— Жонглер.

— Что для вас предпочительнее — выиграть 1:0 или 4:3?

— Я бы хотел забивать по четыре гола, мне это нравится больше. (Дмитрий Гирин)

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