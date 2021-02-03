Тедеско назвал игроков и команды, против которых сложнее всего играть в РПЛ
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, против кого в чемпионате России было сложнее всего играть.
По словам немецкого специалиста, среди игроков он может отметить форварда ЦСКА Николу Влашича, а среди команд — «Зенит».
«Ох, тяжелый вопрос. Дело не только в тактике — всегда сложно играть против быстрых игроков, — цитирует Тедеско Sports.ru. — Например, остановить Влашича крайне тяжело. «Зенит» — очень качественная команда, обладающая игроками с разными сильными сторонами. Они могут менять игру с помощью замен — это всегда большое преимущество».
Тедеско добавил, что в прошлом сезоне хороший состав был у «Ростова», как и в этом году. По его смнению, Полоз — очень быстрый футболист, а играть против «Ростова» также нелегко.
«Спартак» после 19-ти туров набрал 35 очков и занимает 3-е место в РПЛ. «Зенит» занимает первое место. В декабре прошлого года после поражения от питерского клуба (1:3) Тедеско заявил, что покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.
Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2884904.html#supertop
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