РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско назвал игроков и команды, против которых сложнее всего играть в РПЛ

12:13
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, против кого в чемпионате России было сложнее всего играть.

По словам немецкого специалиста, среди игроков он может отметить форварда ЦСКА Николу Влашича, а среди команд — «Зенит».

«Ох, тяжелый вопрос. Дело не только в тактике — всегда сложно играть против быстрых игроков, — цитирует Тедеско Sports.ru. — Например, остановить Влашича крайне тяжело. «Зенит» — очень качественная команда, обладающая игроками с разными сильными сторонами. Они могут менять игру с помощью замен — это всегда большое преимущество».

Тедеско добавил, что в прошлом сезоне хороший состав был у «Ростова», как и в этом году. По его смнению, Полоз — очень быстрый футболист, а играть против «Ростова» также нелегко.

«Спартак» после 19-ти туров набрал 35 очков и занимает 3-е место в РПЛ. «Зенит» занимает первое место. В декабре прошлого года после поражения от питерского клуба (1:3) Тедеско заявил, что покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2884904.html#supertop

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир