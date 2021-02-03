Дивеев получил травму на сборах ЦСКА в Испании

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму, сообщила 3 февраля пресс-служба красно-синих в своем Twitter.

21-летний россиянин получил повреждение голеностопного сустава на тренировке 2 февраля. Футболист не сможет принять участие в двух товарищеских матчах армейцев, запланированных на сегодня: против «Мурсии» (13.00 мск) и «Ла-Униона» (20.00).

Игорь Дивеев на вчерашней предыгровой тренировке получил травму голеностопного сустава. Характер повреждения не позволяет ему сыграть в сегодняшних матчах #Кампоамор2021?? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 3, 2021

В сезоне-2020/21 Дивеев провел за ЦСКА 20 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В декабре 2020 года защитник получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту года в России.