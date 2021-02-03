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Хагуш вошел в тренерский штаб «Арсенала»

12:10
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Бывший футболист «Арсенала» Анри Хагуш вошел в тренерский штаб команды, сообщила 3 февраля пресс-служба тульского клуба в Twitter.

«С сегодняшнего дня Анри Хагуш будет работать в тренерском штабе Дмитрия Парфенова», — говорится в сообщении в официальном аккаунте клуба.

Хагуш выступал за «Арсенал» с 2015 года по январь 2021 года. 21 января стало известно, что игрок получил травму задней поверхности бедра. На счету 34-летнего россиянина 2 гола и 4 результативных передачи в 107 матчах за команду из Тулы.

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