Хагуш вошел в тренерский штаб «Арсенала»

Бывший футболист «Арсенала» Анри Хагуш вошел в тренерский штаб команды, сообщила 3 февраля пресс-служба тульского клуба в Twitter.

«С сегодняшнего дня Анри Хагуш будет работать в тренерском штабе Дмитрия Парфенова», — говорится в сообщении в официальном аккаунте клуба.

Не Анри, а Анри Енверович?

?Привыкаем и запоминаем. Теперь только так. С сегодняшнего дня Анри Хагуш будет работать в тренерском штабе Дмитрия Парфенова. pic.twitter.com/8G93GSSdTo — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 3, 2021

Хагуш выступал за «Арсенал» с 2015 года по январь 2021 года. 21 января стало известно, что игрок получил травму задней поверхности бедра. На счету 34-летнего россиянина 2 гола и 4 результативных передачи в 107 матчах за команду из Тулы.