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Тедеско может покинуть «Спартак» по собственному желанию

7 июля 2020, 15:31
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», есть вероятность, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть команду по окончании сезона, подав в отставку по собственному желанию. Это связано с уходом генерального директора Томаса Цорна, который и приглашал немца в «Спартак».

Напомним, что контракт Тедеско подписан до лета 2021 года. (Вячеслав Короткин)

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