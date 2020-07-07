Тедеско может покинуть «Спартак» по собственному желанию

По данным «СЭ», есть вероятность, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть команду по окончании сезона, подав в отставку по собственному желанию. Это связано с уходом генерального директора Томаса Цорна, который и приглашал немца в «Спартак».

Напомним, что контракт Тедеско подписан до лета 2021 года. (Вячеслав Короткин)