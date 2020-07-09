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«Тедеско и в раздевалке завелся». Джикия — об эмоциях тренера

01:57
Георгий Джикия. Фото Instagram
Георгий Джикия. Фото Instagram
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после ничьей с «Локомотивом» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России (1:1) отметил, что в футболе ошибаются не только арбитры. Также он рассказал об эмоциональности главного тренера команды Доменико Тедеско.

— Вам не кажется, что команда слишком много говорит о судействе?

— Наверное, лучше вообще ничего не говорить. Понятно, что все зависит от нас, мы играем и добиваемся результата. Мы должны обыгрывать «Тамбов» на своем поле и говорить здесь о судействе — неправильно. Ошибаются и игроки, и рефери — это часть футбола.

— Тедеско резко высказался на пресс-конференции. Теперь его могут отстранить до конца сезона. Готовы доигрывать без тренера?

— Тедеско и в раздевалке завелся. Туда теперь придется стол новый заказывать (улыбается). Без тренера тяжело. Посмотрим на сколько игр его отстранят, и как это будет вообще. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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