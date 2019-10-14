Тедеско и майка Бескова. Подарок от фанатов «Спартака»

Представители объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» приготовили подарок для нового главного тренера Доменико Тедеско. Они вручили немецкому специалисту футболку с Константином Бесковым — легендарным тренером красно-белых.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков после 12 туров.

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