Тедеско: «Если ты работаешь тренером и хочешь сохранить стабильные отношения в семье, нужна сильная жена»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил свою семью за поддержку, которую она оказывала ему во время работы в России.

— Что ваша семья думает по поводу «Спартака»?

— Не хочу много говорить о них. Если ты работаешь тренером и хочешь сохранить семью и стабильные отношения в ней, нужна сильная жена. Она у меня есть. Пользуясь случаем, благодарю ее. У нас есть семейный чат с родственниками: все там постоянно пишут после игр, ставят красно-белые смайлики. Есть «Матч ТВ» дома, родители и жена узнали, как смотреть игры.

(Артем Калинин)