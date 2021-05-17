Тедеско: «Если ты работаешь тренером и хочешь сохранить стабильные отношения в семье, нужна сильная жена»
12:00
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил свою семью за поддержку, которую она оказывала ему во время работы в России.
— Что ваша семья думает по поводу «Спартака»?
— Не хочу много говорить о них. Если ты работаешь тренером и хочешь сохранить семью и стабильные отношения в ней, нужна сильная жена. Она у меня есть. Пользуясь случаем, благодарю ее. У нас есть семейный чат с родственниками: все там постоянно пишут после игр, ставят красно-белые смайлики. Есть «Матч ТВ» дома, родители и жена узнали, как смотреть игры.
(Артем Калинин)
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