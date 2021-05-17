Тедеско назвал свое главное достижение в России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что считает развитие молодых игроков своим главным достижением в России.

- Могли бы вы назвать свое главное достижение в России и главную неудачу?

- У меня появилось много новых друзей в команде. Думаю, развитие некоторых игроков вне зависимости от результатов - достижение. Мы включили молодежь не для того, чтобы просто привести их в команду. Они играют, они растут. Маслов, Умяров уже были в команде. Маркитесов и Литвинов сейчас играют и растут.

Неудача - думаю, каждый день я совершаю ошибки. Постоянно нужно принимать решения, часть которых, конечно, будут неверными. Это могут быть важные решения, мелкие задачи. Но не могу вспомнить что-то прямо особенное.

Тедеско возглавил «Спартак» в 2019 году. По итогам нынешнего сезона команда заняла второе место в Тинькофф РПЛ и получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

(Артем Калинин)