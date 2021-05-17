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Защитник «Локомотива» Сильянов рассказал о победе над «Уралом»

12:10
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Игрок «Локомотива» Александр Сильянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в рамках 30 тура Тинькофф РПЛ.

«Тяжелая игра. Эпизоды с удалениями не пересматривал, но с игры показалось, что все верно. За матчем «Спартака» следили, конечно. В перерыве счет знали. Разочарованы, что не удалось попасть в Лигу чемпионов. Значит, так должно быть», — сказал Сильянов «СЭ».

Напомним, что в заключительном туре для попадания в квалификационный раунд ЛЧ «Локомотиву» нужно было побеждать соперника и ждать поражения «Спартака» в параллельной игре против «Ахмата» (2:2). В итоге железнодорожники заняли третью строчку по итогам сезона.

(Владимир Пушкарев)

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