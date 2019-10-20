Тедеско, Цорн и игроки «Спартака» почтили память погибших в трагедии в «Лужниках»

Футболисты «Спартака» почтили память погибших во время трагедии на стадионе «Лужники». Во ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка, в результате которой погибли десятки человек.

Также цветы возложили главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и генеральный директор клуба Томас Цорн.