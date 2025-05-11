Тедеев прокомментировал победу «Акрона» над «Ахматом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу тольяттинцев над «Ахматом» в матче 28-го тура РПЛ (3:2).

«Люди работают над собой, мои футболисты — большие трудоголики, это люди, которые понимают, где они, для чего они. Проделывают огромный объем работы, может, не самый лучший матч отдельными отрезками, но, тем не менее, сегодня удача была рядом с нами, мы ее заслужили. На протяжении этого времени мы много работаем, делаем команду лучше, и это все заслуга самих футболистов», — сказал Тедеев на послематчевой пресс-конференции.

После победы над «Ахматом» «Акрон» набрал 35 очков и гарантировал себе место выше зоны стыковых матчей, расположившись на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата», который находится в зоне стыковых матчей, 24 очка.