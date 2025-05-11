Представитель Дзюбы: «Артем — лучший нападающий весны в РПЛ, входит в тройку лучших по всему сезону»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу тольяттинцев над «Ахматом» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Благодаря этому «Акрон» сохранил место в РПЛ на сезон-2025/26.

«После предыдущего тура шансы на возможный вылет были минимальными. Поэтому, думаю, в этом плане «Акрон» и Артем реагируют спокойно, тут скорее позитив от трудной и волевой победы. Дзюба провел очередную удачную игру, набрал великолепную форму. Считаю, что он — лучший нападающий РПЛ весной. Входит в тройку лучших нападающих по всему сезону», — сказал Гольдман «СЭ».

В сезоне-2024/25 Дзюба забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Акрон» во всех турнирах.