11 мая, 17:55

Представитель Дзюбы: «Артем — лучший нападающий весны в РПЛ, входит в тройку лучших по всему сезону»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу тольяттинцев над «Ахматом» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Благодаря этому «Акрон» сохранил место в РПЛ на сезон-2025/26.

«После предыдущего тура шансы на возможный вылет были минимальными. Поэтому, думаю, в этом плане «Акрон» и Артем реагируют спокойно, тут скорее позитив от трудной и волевой победы. Дзюба провел очередную удачную игру, набрал великолепную форму. Считаю, что он — лучший нападающий РПЛ весной. Входит в тройку лучших нападающих по всему сезону», — сказал Гольдман «СЭ».

В сезоне-2024/25 Дзюба забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Акрон» во всех турнирах.

Дзюба рад: повторил рекорд Лоськова по «гол + пас» еще и по версии «СЭ» и Спортса. А «Акрон» — еще на год в РПЛ

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
  • sergey stepanov

    Это позор РПЛ, что Гольдман считает полено лучшим бревном РПЛ. Хорошо, что это не так!

    11.05.2025

  • spartsmen

    ну, факт. и не поспоришь. тюкавин-то не играет.

    11.05.2025

  • Семён Фадеич

    Умеют же Гольдманы пристраиваться.

    11.05.2025

    • Тедеев прокомментировал победу «Акрона» над «Ахматом»

    Представитель Дзюбы рассказал, как сохранение «Акроном» места в РПЛ повлияет на переговоры по будущему игрока
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

