Ташуев включил двух футболистов ЦСКА в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Вильмар Барриос («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА).