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Сегодня, 20:04

Агент Младеновски: «Зимой предложим Марио российским клубам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Горан Попов рассказал, что зимой защитник «Шкупи» Марио Младеновски может перейти в РПЛ.

«В зимнее трансферное окно предложим Младеновски российским клубам, это сильный защитник с опытом игры за сборную Македонии. Марио было бы интересно попробовать свои силы в РПЛ, я уверен, что он стал бы реальным усилением для многих клубов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Младеновски провел 11 матчей за «Шкупи» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Сборная Македонии по футболу
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