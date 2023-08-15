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Сегодня, 15:00

Ташуев — о ВАР: «Под баскетбольным щитом игра жестче, чем в штрафной площади»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе арбитров в РПЛ.

— С какими эмоциями вспоминаете матч против ЦСКА сейчас?

— Помню, что первого пенальти не было. Да и красная карточка повлияла. Но ребята вдесятером смогли создать больше моментов, количество касаний в штрафной соперника у нас было больше. Мы в меньшинстве превзошли ЦСКА по действиям в штрафной. Но есть и негативные воспоминания от матча. В конце сами себе придумали пенальти. Сам матч для нас и болельщиков был интересным.

— В новом сезоне судей критикуют не меньше, чем в прошлом. Уровень работы арбитров мешает?

— Судейство сегодня своеобразное. В основном в штрафной площади судит ВАР, а остальное — главный судья. Нужно очень аккуратно играть футболистам. Если раньше пенальти зарабатывали красивым падением, были настоящие мастера этого дела, то сейчас фолы по неосторожности, наступы какие-то...немного на пальчик наступили — пенальти. Футболисты моментально падают. Стало сложно главному судье в первую очередь. Его сейчас надо больше жалеть, чем ругать.

— Судьи все еще не понимают, как работать с появлением ВАР?

— Да. Сейчас под баскетбольным щитом игра идет жестче, чем в штрафной площади.

В матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) было назначено пять пенальти. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Федор Чалов, а форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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