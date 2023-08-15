Ташуев — о ВАР: «Под баскетбольным щитом игра жестче, чем в штрафной площади»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе арбитров в РПЛ.
— С какими эмоциями вспоминаете матч против ЦСКА сейчас?
— Помню, что первого пенальти не было. Да и красная карточка повлияла. Но ребята вдесятером смогли создать больше моментов, количество касаний в штрафной соперника у нас было больше. Мы в меньшинстве превзошли ЦСКА по действиям в штрафной. Но есть и негативные воспоминания от матча. В конце сами себе придумали пенальти. Сам матч для нас и болельщиков был интересным.
— В новом сезоне судей критикуют не меньше, чем в прошлом. Уровень работы арбитров мешает?
— Судейство сегодня своеобразное. В основном в штрафной площади судит ВАР, а остальное — главный судья. Нужно очень аккуратно играть футболистам. Если раньше пенальти зарабатывали красивым падением, были настоящие мастера этого дела, то сейчас фолы по неосторожности, наступы какие-то...немного на пальчик наступили — пенальти. Футболисты моментально падают. Стало сложно главному судье в первую очередь. Его сейчас надо больше жалеть, чем ругать.
— Судьи все еще не понимают, как работать с появлением ВАР?
— Да. Сейчас под баскетбольным щитом игра идет жестче, чем в штрафной площади.
В матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) было назначено пять пенальти. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Федор Чалов, а форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0