Акинфеев: «Хочется видеть в будущем хорошую сборную России»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на пресс-конференции, посвященной «Кубку Игоря Акинфеева», рассказал о предстоящем турнире.

«Для меня большая честь, что проводится такой турнир. Спасибо большое Андрею Юрьевичу (Воробьеву — губернатор Московской области). Говорил, что сейчас есть санкции, но мне хочется видеть в будущем хорошую и настоящую сборную России. Надеюсь, с этого турнира вырастут ребята, которые станут хорошими футболистами и будут играть в сборной. Этому турниру уже пять лет. Мы очень долго его делали и создавали. Надеюсь, что в будущем будет еще круче и представительнее. Сейчас на этом турнире собраны топовые команды, которые смогли приехать.», — сказал Акинфеев.

Традиционный турнир команд начинающих футболистов ведущих футбольных академий России и Белоруссии «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет 21-22 августа