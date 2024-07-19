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Ташуев: «У «Спартака» есть традиция — убирать тренера через полгода»

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Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о тренерской текучке в «Спартаке».

— Тренер в «Спартаке» работает по полгода, а в «Зените» вы видите, как долго держится Сергей Семак. В питерском клубе выработана система — и это правильно. Продержится ли Станкович? У «Спартака» есть традиция — убирать тренера через полгода. Поэтому клуб должен ее соблюдать. (Смеется.)

Если честно, я не знаю. Меня удивляет, что работают Станкович, Николич и другие иностранные тренеры. Они нормальные ребята, но извините... Мы тоже люди. Когда Абаскаль пришел, все визжали, а мой «Факел» обыграл его команду в двух матчах по всем показателям! Не случайно, а заслуженно и правильно обыгрывал — по делу! Мы же проводили анализ матчей, все посчитали. Но почему-то ставят других тренеров, а не российских, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, сербский специалист Деян Станкович возглавил «Спартак» по окончании сезона 2023/2024. Контракт с ним рассчитан на два года.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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