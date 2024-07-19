Ташуев: «У «Спартака» есть традиция — убирать тренера через полгода»
Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о тренерской текучке в «Спартаке».
— Тренер в «Спартаке» работает по полгода, а в «Зените» вы видите, как долго держится Сергей Семак. В питерском клубе выработана система — и это правильно. Продержится ли Станкович? У «Спартака» есть традиция — убирать тренера через полгода. Поэтому клуб должен ее соблюдать. (Смеется.)
Если честно, я не знаю. Меня удивляет, что работают Станкович, Николич и другие иностранные тренеры. Они нормальные ребята, но извините... Мы тоже люди. Когда Абаскаль пришел, все визжали, а мой «Факел» обыграл его команду в двух матчах по всем показателям! Не случайно, а заслуженно и правильно обыгрывал — по делу! Мы же проводили анализ матчей, все посчитали. Но почему-то ставят других тренеров, а не российских, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
Напомним, сербский специалист Деян Станкович возглавил «Спартак» по окончании сезона 2023/2024. Контракт с ним рассчитан на два года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -