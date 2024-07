Кафанов: «Яшин устроил первую революцию в футболе, Нойер — вторую»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на признание Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола по версии британского портала Four Four Two. Второе место в рейтинге занял Мануэль Нойер. На третьей строчке расположился Гордон Бэнкс.

— Да, Лев Яшин — лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него обрушился шквал критики. Потом уже такой стиль игры назвали революцией в мировом футболе.

Что касается трех лучших, то не соглашусь. Одним из них должен быть Буффон. Бэнкс — замечательный голкипер, и понимаю, что это издание хочет видеть там своего соотечественника. Нойер произвел вторую революцию среди вратарей: начал играть как полевой игрок за пределами штрафной. Это невозможно не признать! Сначала тоже было море критики, но сейчас так играет подавляющее число голкиперов в мире, и лучшие команды ищут именно таких вратарей, — сказал Кафанов Metaratings.

Яшин является единственным голкипером в истории, выигрывавшим главную индивидуальную награду для футболиста — «Золотой мяч».