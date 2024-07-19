Кафанов: «Яшин устроил первую революцию в футболе, Нойер — вторую»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на признание Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола по версии британского портала Four Four Two. Второе место в рейтинге занял Мануэль Нойер. На третьей строчке расположился Гордон Бэнкс.
— Да, Лев Яшин — лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него обрушился шквал критики. Потом уже такой стиль игры назвали революцией в мировом футболе.
Что касается трех лучших, то не соглашусь. Одним из них должен быть Буффон. Бэнкс — замечательный голкипер, и понимаю, что это издание хочет видеть там своего соотечественника. Нойер произвел вторую революцию среди вратарей: начал играть как полевой игрок за пределами штрафной. Это невозможно не признать! Сначала тоже было море критики, но сейчас так играет подавляющее число голкиперов в мире, и лучшие команды ищут именно таких вратарей, — сказал Кафанов Metaratings.
Яшин является единственным голкипером в истории, выигрывавшим главную индивидуальную награду для футболиста — «Золотой мяч».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -