Представитель Гальдамеса подтвердил переход защитника в «Крылья»
Леонардо Родригес, представитель защитника «Годой Крус» Томаса Гальдамеса, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
«Томас действительно переходит в «Крылья», — цитирует Родригеса Sport24.
Гальдамес выступает за «Годой Крус» с января прошлого года. Чилиец провел за аргентинскую команду 50 матчей, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Ранее защитник играл за чилийскую «Эспаньолу».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
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