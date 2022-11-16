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Ташуев рассказал, при каких обстоятельствах произошло его назначение в «Ахмат»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об обстоятельствах его назначения в грозненский клуб.

«Переход с одного места работы на другое получился сложным. Я отыграл с «Шахтером» в Лиге чемпионов против «Марибора» и в Лиге конференций против ЧФР «Клуж». В обоих матчах мы могли пройти дальше, но у нас не получилось в силу объективных причин. Во-первых, мы почти месяц были вне дома — домашние матчи играли в Турции. Во-вторых, случились травмы центральных защитников.

После вылета из еврокубков я решил сосредоточиться на чемпионате. Мы боролись за чемпионство, а осенью мне позвонили из «Ахмата». Первый разговор был с Ахмедом Айдамировым и Русланом Газзаевым. Уже потом была встреча с Магомедом Даудовым, на которой он сказал: «Разбирайся с «Шахтером», мы готовы», — цитирует Ташуева Sport24.

Специалист возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. После 17 туров клуб идет на 6-м месте, набрав 26 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-tashuyev-rasskazal-kak-vozglavil-akhmat-vykupil-sam-sebya-i-zabral-kontrakt
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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