Ташуев рассказал, при каких обстоятельствах произошло его назначение в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об обстоятельствах его назначения в грозненский клуб.

«Переход с одного места работы на другое получился сложным. Я отыграл с «Шахтером» в Лиге чемпионов против «Марибора» и в Лиге конференций против ЧФР «Клуж». В обоих матчах мы могли пройти дальше, но у нас не получилось в силу объективных причин. Во-первых, мы почти месяц были вне дома — домашние матчи играли в Турции. Во-вторых, случились травмы центральных защитников.

После вылета из еврокубков я решил сосредоточиться на чемпионате. Мы боролись за чемпионство, а осенью мне позвонили из «Ахмата». Первый разговор был с Ахмедом Айдамировым и Русланом Газзаевым. Уже потом была встреча с Магомедом Даудовым, на которой он сказал: «Разбирайся с «Шахтером», мы готовы», — цитирует Ташуева Sport24.

Специалист возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. После 17 туров клуб идет на 6-м месте, набрав 26 очков.