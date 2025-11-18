Ташуев — об Абаскале: «Дважды обыгрывал его. Понимал, что как тренер он слабый»
Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о тренере Гильермо Абаскале.
«Когда я работал в «Факеле», мы дважды побеждали «Спартак» с Абаскалем. Мне было совершенно легко играть против него. Понимал, что как тренер он слабый. Мы прессинговали, атаковали «Спартак», в итоге просто переиграли соперника. У Абаскаля команда была крайне слабо физически подготовлена. Также у него очень низкий уровень позиционной атаки», — сказал Ташуев «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
Новости