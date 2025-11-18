Ташуев заявил, что он положил начало атакующему стилю «Краснодара»: «После этого Галицкий сказал: «Все, теперь будет только так»
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал «СЭ» о периоде работы в «Краснодаре» и влиянии на философию клуба.
«Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре». После этого Сергей Николаевич сказал: «Все, теперь будет только так». Ивич играл в оборонительный, несмотрибельный футбол, вот он и убрал его. И это правильно. Должно быть все системно», — сказал Ташуев «СЭ».
Ташуев возглавлял «Краснодар» в 2009-2010 годах. Под руководством специалиста клуб провел 40 встреч, в которых одержал 19 побед, 10 раз сыграл вничью и 11 раз проиграл.
Новости