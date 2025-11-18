Футбол
Сегодня, 19:55

Ташуев заявил, что он положил начало атакующему стилю «Краснодара»: «После этого Галицкий сказал: «Все, теперь будет только так»

Александр Абустин
корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал «СЭ» о периоде работы в «Краснодаре» и влиянии на философию клуба.

«Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре». После этого Сергей Николаевич сказал: «Все, теперь будет только так». Ивич играл в оборонительный, несмотрибельный футбол, вот он и убрал его. И это правильно. Должно быть все системно», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев возглавлял «Краснодар» в 2009-2010 годах. Под руководством специалиста клуб провел 40 встреч, в которых одержал 19 побед, 10 раз сыграл вничью и 11 раз проиграл.

Сергей Ташуев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
  • ЗГ из БАНИ

    Фига чувака пробило!Перебрал чтоль на выхах?!:man_facepalming::rofl:

    18.11.2025

  • Sergey_Marcus

    На собеседовании: Ташуев заявил, что он положил начало атакующему стилю «Краснодара», но на работу его все равно не взяли.

    18.11.2025

  • HodorVor

    Тогда Бог посмотрел на всё, что он создал, и увидел, что всё это очень хорошо. Но Ташуев все создал на день раньше.

    18.11.2025

  • Владислав

    Не дают покоя лавры Мостового? Боится, что о нём забудут?

    18.11.2025

  • Иван

    а Христианство не ты придумал? а то мало ли

    18.11.2025

    • «Локомотив» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

    Ташуев — об Абаскале: «Дважды обыгрывал его. Понимал, что как тренер он слабый»
