Сегодня, 21:29

Источник: Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт»

Алина Савинова
Лусиано Гонду.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ривер Плейт» намерен арендовать нападающего «Зенита» Лусиано Гонду этой зимой, сообщает TyC Sports.

Как отмечает источник, аргентинский клуб связался с сине-бело-голубыми по поводу возможной аренды 24-летнего игрока с правом или обязательством выкупа и ждет следующего шага от «Зенита», чтобы продолжить переговоры. Сам футболист согласен на переход.

Гонду присоединился к «Зениту» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и сделав 2 голевые передачи. Контракт аргентинца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2028-го.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 10 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ривер Плейт
Лусиано Гонду
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
