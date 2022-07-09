Стало известно, как будет выглядеть логотип РПЛ с новым титульным спонсором

«СЭ» публикует новый логотип РПЛ. Сегодня будет объявлено о партнерстве Лиги с новым титульным спонсором.

Им станет платежная система Мир. Официальная презентация состоится перед матчем за Суперкубок.