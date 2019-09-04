Ташаев надеется получить в «Рубине» больше игрового времени

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев рассказал о переходе в казанский клуб. 25-летний россиянин перешел из «Спартака» на правах аренды.

— Переговоры недолго шли. Решение было принято за час-полтора, — приводит слова Ташаева пресс-служба «Рубина». — Все быстро было. Подписал контракт и на утро вылетел в Казань. Я благодарен руководству, тренера за приглашение. Надеюсь, оправдать ожидание руководства, тренерского штаба и болельщиков. Конечно, каждому футболисту важно игровое время. В «Спартаке» у меня его было очень мало. Не удалось проявить себя максимально. Надеюсь, в «Рубине» смогу это исправить.

Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года. В сезоне-2018/19 хавбек провел за клуб 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне футболист принял участие в четырех матчах красно-белых.