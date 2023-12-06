Тарпищев заявил, что «Спартак» Абаскаля не вызывает у него чувство гордости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно. В чем основная проблема Абаскаля? Думаю, он еще молодой, не прошел ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак». Это точно не тот клуб, на котором можно учиться, набивать шишки. Это неправильно», — цитирует Тарпищева «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2).

В 18-м туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет в субботу, 9 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.