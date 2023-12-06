«РБ Спорт»: «Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Олимпиакоса» Бьеле

Хавбек «Олимпиакоса» Пеп Бьель может перейти в «Краснодар», утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, быки рассматривают 27-летнего испанца в качестве усиления на зимнее трансферное окно.

Бьель выступает за «Олимпиакос» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Бьель играл за «Копенгаген» и «Сарагосу». Портал Transfermart оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

«Краснодар» с 35 очками лидирует в РПЛ после 17 туров. В последнем матче команда Владимира Ивича обыграла «Оренбург» (2:1).