Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:02

Тарпищев — о переходе в Азию: «У меня в голове не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У меня нет однозначного мнения, потому что это вопрос специалистов. Мы европеизированы. С учетом климата, адаптации, акклиматизации у меня в голове как-то не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах: то здесь, то там. Чемпионат России же здесь, а те соревнования в других климатических условиях. За теннис я бы ответил, но футбол — здесь должны хорошо продумать и просчитать специалисты.

Мне так кажется, что для того, чтобы участвовать на двух фронтах, должны быть двойные составы в командах, равноценные. Двойные составы у «Зенита», у остальных этого нет. Я сужу даже по чемпионату мира, который только что закончился. Два матча никто одинаково хорошо не сыграл: две недели для адаптации — это мало, нужно три, а их никто не дал, потому что зима, национальные чемпионаты. От этого страдает качество. Если мы будем разрываться на два фронта, надо просчитать, что будет с травматизмом, объемом нагрузок", — сказал Тарпищев «СЭ».

Исполком РФС по переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

Футбол
РФС
Шамиль Тарпищев
6
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Ари: «Переход РФС в Азию — очень плохое решение, это однозначно»
Баранник считает, что «Зенит» не ищет талантливых российских игроков
Колосков: «Решение о переходе РФС в АФК нужно отложить на полгода»
Рианчо: «Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе»
Колосков — о 2022 годе: «Год шока и перемен, грустных перемен»
Игорь Семшов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» считают перспективным переход футболистов Пиняева и Глушенкова

Кавазашвили: «Абаскаля сначала приняли скептически, но он оправдал надежды»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости