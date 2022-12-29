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Кавазашвили: «Абаскаля сначала приняли скептически, но он оправдал надежды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили подвел итоги календарного года для московского клуба.

«Спартак» в этом году добился того, чего от него давно ожидали настоящие болельщики клуба и доброжелатели — красно-белые вернули ту силу и свою значимость для российского футбола, которой не хватало, это порадовало всех болельщиков «Спартака». В клубе определились с руководством, это важно. Это дало импульс клубу для дальнейшего развития.

Важным был и приход Абаскаля — мы все его сначала приняли скептически из-за его возраста и отсутствия опыта работы в топ-клубах, но он оправдал надежды — при нем команда стала играть великолепно и заявила о себе как претендент на золотые медали.

В этом году были и санкции в отношении России. Многие легионеры уехали из нашего чемпионата, но «Спартак» смог адаптироваться в этих условиях. Клуб решил перейти на пополнение основы за счет воспитанников российского футбола и воспитанников своей школы. Да, ранее хотели уничтожить «Спартак-2». Слава богу, что сейчас опять стоит вопрос о восстановлении этой команды, чтобы наш подрастающий резерв там набирался опыта и постепенно переходил в основную команду, — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».

Порсле первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-spartak-v-e-tom-godu-vernul-svoyu-silu-chem-poradoval-bolel-shhikov-kluba/
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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