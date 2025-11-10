Тарпищев: «Станкович плохо знает и своих, и чужих игроков»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в этом сезоне.

9 ноября москвичи на выезде обыграли «Ахмат» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Станкович всегда проваливает первый тайм. Это говорит о том, что он плохо знает и своих, и чужих игроков. В общем, он неплохой тренер, ко второму тайму справляется. Но мотиватором изначально он не является. Смена Станковича? Когда россияне играли, знал все, что происходит внутри «Спартака». Сейчас иностранцы, знаю меньше. Но суть в том, что если брать тренера, то уже к тем игрокам, которые уже есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.