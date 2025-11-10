Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 10:29

Тарпищев: «Станкович плохо знает и своих, и чужих игроков»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в этом сезоне.

9 ноября москвичи на выезде обыграли «Ахмат» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Станкович всегда проваливает первый тайм. Это говорит о том, что он плохо знает и своих, и чужих игроков. В общем, он неплохой тренер, ко второму тайму справляется. Но мотиватором изначально он не является. Смена Станковича? Когда россияне играли, знал все, что происходит внутри «Спартака». Сейчас иностранцы, знаю меньше. Но суть в том, что если брать тренера, то уже к тем игрокам, которые уже есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
Читайте также
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • juvekos

    какя же ты тупая чурка

    10.11.2025

  • rac135

    незнание русского языка и его коверквние для кавказцев, щелкоперов и прочих рода шакальих - норма)

    10.11.2025

  • rac135

    ТАРПИЩЕВ and a company of dilettantes «Претензии к Станковичу (Абаскалю, Ваноли, Тедеско, Амаралу, Эшуорту) есть всегда и их много.»

    10.11.2025

  • руслан магомедов

    даянка-хряк не только игроков не знает в чмартаге. оно и сербского не знает языка. И "чиаб" его подсвинков на италийском говорит и визжит. Это к чему да к тому что ему этот чмартак на фуй не нужен. оно понтарь с прибабахом.

    10.11.2025

  • zg

    Чувствуется уровень прыщавой девочки с недотрахом!))))

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    чувствуется, что уровень мальчика, учившегося в 90-е или даже нулевые. Побольше ))) не мог поставить? Словарный запас -нулевой! Все! Пшел воооооооннннннн!!!!

    10.11.2025

  • zg

    Сними горшок,прозрей!)))))))))

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    Более мерзко, что такой выродок как ты, перепутал СМИ с горшком!

    10.11.2025

  • zg

    Мерзко,что такое чмо болеет за Спартак!

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    ты опять, му..ак ,сам себе пишешь! звони в дурку, там посмогут. А то, что ты меня читаешь РЕГУЛЯРНО, так - гордись этим. Может единственная прямая в твоей тупой бОшке из-за постоянных чтений станет извилиной, хотя бы и одной!:joy::rofl:

    10.11.2025

  • zg

    Читая твои регулярные бредни,я могу утверждать одно,ты-идиот,а бомж или нет,мне в принципе похрен!)

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    А с чего ты, полудурок, решил, что я бомж? Я намного большего достиг в жизни, чем ты, чучело! Слезь с горшка и жо..у вытри хотя бы газетой! тебе в больничку для дебилов надо бы сходить - отвечаешь сам себе, клоун!

    10.11.2025

  • zg

    Ты мне не тычь,бомжара!И нехер заступаться за идиота несущего бред!Проспись-просрись,авось поумнеешь!)))))

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    ты кто такой, ублюдок? на горшке сидишь или под кустом срешь? ты сам-то что героического совершил, кроме как родиться жрать, срать и спать?:joy::rofl::sweat_smile:

    10.11.2025

  • zg

    Прям утро пьяных бредней старого ч(м)удака...

    10.11.2025

    • Орлов: «Ничего нового о Соболеве уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет»

    Opta назвала основных претендентов на победу в РПЛ после первого круга
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости