Тарасова о российском футболе: «Неинтересно следить за видом спорта, в котором все время проигрываем»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила «СЭ» на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы футбол стал ведущим видом спорта в России.

«Надо тренироваться, работать и побеждать. Неинтересно следить за видом спорта, в котором все время проигрываем. Это вопрос и к футболистам, и к футбольным чиновникам», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Тарасова заявила, что не следит за чемпионатом мира в Катаре и добавила, что по ее мнению в России нет футбола.